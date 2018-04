Plus size divatbemutatóra készül Falusi Mariann

Április elején rendezik meg Magyarország eddigi legnagyobb plus size divatbemutatóját. A kifutón duci nők mutatják majd be a legújabb divattrendeket, ami annyira megtetszett Falusi Mariannak, hogy ő is a részese akart lenni. Az énekesnő is színpadra áll majd, igaz nem modellként, hanem műsorvezetőként és mentorként lesz jelen.A Pa-Dö-Dő sztárja, Falusi Mariann teljes mértékben elfogadja magát olyannak amilyen. A molett énekesnő az öltözködésében odafigyel arra, hogy kiemelje a legvonzóbb adottságait, és másokat is erre ösztönöz. Legközelebb Magyarország eddigi legnagyobb plus size divatbemutatóján tűnik majd fel április 5-én, ahol a Fiori fashion legújabb, 2018-as tavaszi-nyári ruhakollekciójának fazonjait telt modellek vonultatják fel a kifutón.- A ruhaboltokban sosincs akkora méret, mint én vagyok. Általában beállok az ajtóba és megkérdezem, hogy van-e valami a méretemben, de a magyar plázákban és outletekben szinte esélytelen vagyok, bárhova megyek. Ez van, a duci nőknek kreatívabbnak kell lenniük, ha csinosak akarnak lenni. Jó megoldás lehet az internetes vásárlás, de fontos a pontos mérettábla és a jó leírás a képek mellé, hogy jól el tudja képzelni az ember próba nélkül is a ruhadarabokat. Azért is jó, hogy nemsokára az ország eddigi legnagyobb plus size divatbemutatóját rendezik meg, mert így életre kelnek a fotók, és mindenki láthatja a "duci divat" újdonságait a kifutón. Én is ott leszek: felkonferálom a rendezvényt és kérdésekre is válaszolok, mivel nekem nagyon fontos ez az ügy - mondta Falusi Mariann, aki már most fontos tanácsokkal szolgált a molett nőknek.- Én egyébként egyszerűen szoktam öltözködni: farmert mindig kapok a méretemben, hozzá pedig színes felsőket szoktam felvenni, amik jókedvet sugároznak. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy csak azt vegye meg, amiben jól érzi magát, ne hagyja, hogy mások mondják meg, mi a jó neki. Az is nagyon fontos, hogy ha valamit el akarunk takarni, azzal csak kihangsúlyozzuk, úgyhogy mutassuk csak meg, amink van - tette hozzá a Pa-Dö-Dő énekese.