Pluszkilói miatt bántják Kulcsár Edinát a közösségi oldalán - fotók

Pluszkilói miatt bántják Kulcsár Edinát a közösségi oldalán. Pár napja megosztott magáról egy előnytelen fényképet, amin a nethuszárok szerint jól látszik, hogy felszedett pár kilogrammot - írja a BorsOnline Az egykori szépségkirálynő büszkén vállalja, hogy idomai kikerekedtek az utóbbi időben.– Nem provokálni akartam ezzel a fotóval, hanem megmutatni, hogy én is emberből vagyok. Korábban sokszor hangoztattam, hogy nem rendelkezem túl jó genetikával, sajnos nem az anyukám testalkatát örököltem. Tényleg felszaladt pár kiló. Korábban csak azért tudtam tartani a súlyomat, mert koplaltam, oda figyeltem, mit eszek - vallotta be Edina, aki egyébként hét kilót dobott le az Ázsia Express tavaly nyári forgatása alatt.Bár már három esztendő eltelt azóta, hogy Edina a Miss World szépségverseny első udvarhölgye lett, azonban még ma is azt várják el, hogy szépségkirálynőként mindig tökéletes legyen az alkata.– Szerintem azonosulni kell az emberekkel. Ezért mi nem azt mutatjuk, hogy mindig sminkben posztolnak. Szerintem pont ez okozza a mai fiatalokban, hogy önképzavarosak, mert rájuk akarnak hasonlítani. Pedig mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más – mondta Edina.