Pokorny Lia szerint meg kell élni a káoszt a boldog élethez

Peller Mariann „Utazás a lelked körül" című műsorának legújabb vendége, Pokorny Lia színésznő nyújt betekintést privát életébe, mesél az ezotériához fűződő viszonyáról és Istennel való kapcsolatáról. A LifeTv ezoterikus műsorának vendégét többször is segítette már a spirituális gondolkodás a mindennapokban - számol be a borsonline.hu A magánéletét tudatosan féltő színésznő hisz a spiritualizmusban, de egyúttal tart is tőle. Saját magát is sokszor meglepi, amikor azt tapasztalja, hogy beigazolódnak megérzései. Otthonosan mozog az asztrológiában, van Tarot-kártyája is, mégsem szeretne az ezotériával foglalkozni, hiszen úgy érzi a színházban kiteljesedhet. „Minden este mikor felmegyek a színpadra a Dolgok, amikért érdemes élni című monodrámámban, megosztom az energiámat, amivel mindenki azt kezd, amit szeretne"– mondja a színésznő.Lia úgy tartja, hogy a nyugodt és boldog élethez nagyon fontos, hogy az ember pozitívan álljon a spiritualitáshoz, ezért igyekszik komolyan venni a belső hangjának iránymutatásait. Azonban szerinte nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy fizikai síkon is mindenkinek meg kell élnie az életét, még akkor is, ha az néha kaotikus.„Néha szeretnék kimenekülni, de aztán rájövök, hogy nem véletlenül van így"- vallotta be Lia. Hozzáállásával és szavaival még Peller Mariannt is meghatotta.A műsor második felében, az asztrológussal való beszélgetésből kiderül, milyen személyiség Lia, hogyan áll a kapcsolatokhoz, miként éli meg fia érzelmeinek változását és kamaszodását, valamint mire számíthat a jövőben.Peller Mariann új műsorának legújabb része április 8-án, vasárnap 16:30-kor látható a LifeTv műsorán, ahol a színésznő mélyebb betekintést enged a magánéletébe.