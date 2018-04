Politikusmentes esküvőt tervez Harry herceg és Meghan Markle

Az idén 34 éves herceg - Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája - és a 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be.



Az esküvő május 19-én lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián. A Kensington-palota - Harry londoni rezidenciája és hivatala - már a múlt hónapban közölte, hogy összesen 2640-en kapnak meghívót a ceremóniára, de a kedden nyilvánosságra hozott újabb részletekből kiderül, hogy a meghívottak között egyetlen aktív és volt politikus sincs.



Ennek megfelelően nem lesz jelen a windsori Szent György-kápolnában Theresa May brit miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök sem. Eddig folyamatosak voltak a találgatások arról, hogy Trump közvetlen elődje, Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle Obama - akikkel Harry szoros baráti kapcsolatokat ápol - a meghívottak között lehet, de az udvar keddi tájékoztatása alapján ők sem lesznek ott a májusi ceremónián. A 2640 meghívott közül 1200-at Harry és Meghan Markle külön kérésére a királyi ház regionális képviselőinek hivatalai - Lord Lieutenant Offices - választanak ki az ország minden részéből, a lehető legszélesebb kor- és társadalmi háttérből válogatva.



A Kensington-palota keddi közleménye szerint köztük lesz a 12 éves Amelia Thompson, aki megsérült a tavaly májusi manchesteri pokolgépes terrortámadásban. A Manchester Arena rendezvényközpontban az öngyilkos merénylő testére erősített pokolgép 22 embert, köztük hét gyermeket ölt meg. A 117, kórházi ellátásra szoruló sérült között is sok gyermek volt.



Harry bátyja, Vilmos herceg - a brit trón majdani várományosa - és hitvese, Katalin hercegnő hét évvel ezelőtti világraszóló esküvőjére, amelyet az ősi londoni koronázó templomban, a Westminster apátságban tartottak kétezer vendég jelenlétében, számos politikus is jelen volt, köztük David Cameron akkori brit miniszterelnök, Nick Clegg miniszterelnök-helyettes, valamint a zömmel volt brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség több tagországának vezetője, köztük Julia Gillard ausztrál és John Key új-zélandi kormányfő. Ennek elsődleges indoka az, hogy édesapja, Károly trónörökös után Vilmos majdan maga is uralkodó, és így az Egyesült Királyság államfője lesz.



Harry herceg azonban jelenleg az ötödik a trónutódlási sorban, sőt Vilmos és Katalin harmadik gyermekének napokon belül várható érkezése után a hatodik helyre kerül, és így nem valószínű, hogy valaha is viselné a brit koronát.