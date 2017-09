Pordán Petra új társsal tér vissza a képernyőre!

Pordán Petra és Abaházi Csaba

A tavalyi szezon sikere után visszatér a Zeneposta a Sláger TV-re, ahol a műsor házigazdája ismét Pordán Petra lesz. A népszerű kívánságműsorba Petra mellé, azonban most szerdától egy új partner is érkezik, Abaházi Csaba személyében. Így mostantól kedvenc slágereinket és a legaktuálisabb napi témákat, tipikus női-férfi interakciók és apró csipkelődések is egészen biztosan fűszerezik majd.A Zeneposta nem az első közös munkája a két műsorvezetőnek, hiszen a rádióban is együtt dolgoznak, ahol Petra péntekenként Tücsivel együtt vendégműsorvezető. A nyáriszünet után ismét változatos témák ígérkeznek a képernyőn: hétről hétre egy-egy hazai sztárt is vendégül látnak Petráék, akinek munkásságába mélyebb betekintést kaphatnak majd a nézők.

- A rádiózást imádom Csabával, és ezt is nagyon várom már. Úgy gondolom, mi ketten jó párost fogunk alkotni. A férfi és nő közötti tipikus kis feszültség és humor bizonyára itt is jelen lesz. Ez a fajta pimaszság rendkívül szórakoztató lehet majd a nézők számára - kezdte Petra.- Érdekes lesz a közös munka Petrával, nagyon profinak tartom őt. Körülbelül 15 éve dolgozom különböző televíziós produkciókban, de vele most debütálunk majd képernyőn. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz, de van bennem egy kis természetes izgalom, versenydrukk is. Hétköznap együtt leszünk, szombatonként Petra, vasárnaponként pedig én vezetem majd a műsort. Nem is titok, ki lesz az első vendégünk: egy személyes jóbarátom, Sipos Peti az Irigy Hónaljmirigyből. Együtt fogjuk teljesíteni a kívánságokat, amiből aztán lesz bőven - tette hozzá Csaba.