Porlepte régiségek, festmények és más rajzok alól kerültek elő Giacometti rajzai

Alberto Giacometti elveszettnek hitt rajzaira bukkantak egy londoni antikvitásban őrzött porlepte régiségek alatt.



A ceruzarajzok a 2010-ben elhunyt Eila Grahame-nek, Nagy-Britannia egyik legismertebb műkereskedőjének tárgyai közül kerültek elő, miután tavaly egy aukciósház megkezdte az árverésre szánt hagyaték katalogizálását.



Mint Martin Millard, a Cheffins árverési ház igazgatója közölte, találtak utalásokat a Giacometti-rajzokra - amelyek közül az egyik fejekről, a másik pedig egy női akthoz készült vázlat -, de mindenki régóta azt hitte, elvesztek vagy Eila Grahame eladta őket. Végül porlepte régiségek, festmények és más rajzok alól kerültek elő.



A rajzokat még sohasem láthatta a nyilvánosság - emelte ki Millard a The Times című lap szerint.



Miután a Kensington Church Street-i üzletben rájuk találtak, a rajzokat elküldték az Alberto és Annette Giacometti Alapítványhoz, amely megerősítette eredetiségüket. Azóta a két rajzot felvették a művész alkotásait tartalmazó katalógusba.



Eila Grahame kincseinek egy részét tavaly már árverésre bocsátották. Köztük volt egy Edward-korabeli tiara is, amelyet 800 gyémánt ékesít. A fejdísz egykor Lady Delia Spenceré, Diana néhai walesi hercegnő nagy-nagynénjéé, Erzsébet anyakirályné udvarhölgyéé volt.



"Eila Grahame valódi ikon volt a műgyűjtők világában, és most már tudjuk, hogy bárminek nagy értéke lehet a gyűjteményében" - mondta Martin Millard. Megjegyezte, arra azért ők sem voltak felkészülve, hogy a 20. század egyik legjelentősebb művészének munkáiba botlanak.



A londoni Tate Modern galériában jelenleg is látható egy Giacometti munkásságát ünneplő retrospektív tárlat, és a művész iránti érdeklődést a The Final Portrait című új film is növeli, amelyben Geoffrey Rush alakítja Giacomettit.



A 40-60 ezer fontra becsült rajzokat, amelyek egyetlen lap két oldalán láthatók, október 12-én elárverezik. Az 1947-es, Tetes, illetve Nu debout című vázlatokat Giacometti szignálta is. A bevételt az Art Fund művészetpártoló szervezet kapja.