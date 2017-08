Premier a Spektrumon: A természet jobban tudja - videó

Tudta, hogy az öntisztító festék egy növénynek köszönhető? És, hogy a bálnabelsőségek tanulmányozásával akár víz nélküli lefolyókat is alkothatunk? Vagy, hogy a cápák biztonságosabbá tették a kórházakat? Danni Washington a lelkes biológusnő egy sor izgalmas ténnyel szolgál legújabb sorozatában, egyszer repülőből ugrik ki, máskor tépőzáras ruhában pattan a falra, hogy bebizonyítsa, amit a műsor címe is állít: A természet jobban tudja.A természet az összes találmány anyja - a sorozat ezt a feltevést igyekszik bizonyítani. A legújabb tudományos áttöréseket is az evolúció inspirálta. A sorozat bemutatja, a tudósok, mérnökök és feltalálók milyen elmés és gyakran szórakoztató módon igyekeznek lemásolni a növényeket, állatokat, hogy kifejlesszék a világ legbámulatosabb találmányainak - példák hosszú sora fogja bizonyítani a néha nem teljesen egyértelmű párhuzamot.A sorozat házigazdája, Danni Washington a fiatal és lelkes biológus, a tengeri élővilág és a kalandok szerelmese. Szakértők, mérnökök, biológusok hadával a természet legkülönlegesebb alakzatait, védekező mechanizmusait és trükkjeit, és az ezek inspirálta, biológiai ihletésű, olykor igazán furcsa és meglepő találmányokat mutat be. Kiderül, melyik növény ihlette az öntisztító festéket, miért épp a szitakötőről mintázták a helikopter szerkezetét, hogyan tudnak a robotok rajként viselkedni és hogyan segíthet az állatvilág abban, hogy valóban szupererősek legyünk.A tizenhárom epizódos sorozat első része a repülést tanulmányozza. A repülés vágya egyidős az emberiséggel, és a természettől számos ötletet meríthettünk kezdetektől fogva. A madarak tanulmányozása sok esetben segítette a repülő szerkezetek tökéletesítését. De hogyan segíthet a repülőmókus az ejtőernyősöknek? Erre is választ ad az izgalmas sorozat.