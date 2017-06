Presserrel készítette első szólólemezét Falusi Mariann

"Mintegy negyven Pa-Dö-Dő-lemezen énekeltem Lang Györgyivel és közreműködtem több tucat másik albumon, mégis Presser Gábor volt az egyetlen, aki nekem szólólemezt akart csinálni. Éveken át dolgoztunk rajta, nem siettetett minket senki. Szobalemezt készítettünk, egy időben vettük fel a zongora- és énekszólamot, ami nem szokványos" - mondta Falusi Mariann az MTI-nek.



Az énekesnő kitért arra, hogy eddig mindig úgy gondolta, pörgős életébe nem fér bele egy szólólemez. "Nem vagyok önmegvalósító típus, soha nem kapaszkodtam abba az ideába, hogy nekem mindenáron albumot kell csinálnom. Sohasem egy kész termék elkészítése, hanem a közönséggel való közvetlen kommunikáció érdekelt" - fejtette ki.



Presser Gábor az MTI-nek elmondta: együttműködésük és barátságuk 2009-es Aréna-koncertje óta lett szorosabb. "Mariann több koncertemen volt vendégénekes, úgy gondoltam, jó lenne, ha maradna lenyomata ennek a korszaknak".



A tizenhárom dal többsége korábban az LGT, Katona Klári, Zorán, Kovács Péter Kovax, Király Linda, Deák Bill Gyula és Presser Gábor előadásában vált ismertté, a Várlak és a Két szív című számot Falusi Mariann is énekelte már koncerteken, a Ne szeress engem pedig hallható a Pa-Dö-Dő 2011-es lemezén.



Presser Gábor néhány új számot is írt Falusi Mariann-nak, köztük A partot és a Csak az időt. A zeneszerző felidézte, hogy a CD-n szereplő szerzemények (amelyek többségének Sztevanovity Dusán írta a szövegét) korábban sikeres lemezeken szerepeltek és ma is sok előadó énekli ezeket.



"Nem volt cél új anyagok írása, vissza akartunk hozni valamit abból, ahogy a koncerteken Mariann a dalokkal megérinti a közönséget. Fontos volt, hogy inkább az énekes legyen előtérben, Mariannt kísérni pedig külön élvezet" - tette hozzá Presser Gábor.



Az anyag záródalát a szerző énekli, a címe Marika néni dala; két évvel ezelőtt ezzel a meglepetéssel köszöntötte születésnapján Falusi Mariannt.



"Presser Gábor végigkísérte eddigi pályafutásomat, annak idején mindketten Sík Olgánál tanultunk énekelni, ott is találkoztunk először a nyolcvanas évek legelején. Ő kellett ahhoz is, hogy 1985-ben Lang Györgyivel bekerüljünk a Vígszínház Rémségek kicsiny boltja című musicaljébe és ebből a barátságból nőtt ki a Pa-Dö-Dő három évvel később" - mondta az énekesnő.



A bemutató október 28-án lesz a Budapest Kongresszusi Központban. "A koncert hangzása más lesz, mint a lemezé, a külföldi zenélés után visszatérő Kovax billentyűzni és énekelni is fog, továbbá velünk muzsikál Holló Aurél az Amadinda Ütőegyüttesből, Tóth Tamás Ferenc, a Concerto Budapest hegedűművésze, valamint a multiinstrumentalista Födő Sándor Fodo. Nálam is lesz egy tikfa nevű ütőhangszer" - fűzte hozzá Falusi Mariann.



Az októberi koncerten a 13 dalunk anyaga mellett a korábban különböző lemezeken és fellépéseken közösen előadott számok kerülnek terítékre, valamint természetesen LGT-dalok.