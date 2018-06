Prince 35 évvel ezelőtti felvételei egy új albumon

Prince 35 évvel ezelőtt, zongorával és egy mikrofonnal rögzített demófelvételei jelennek meg szeptemberben - jelentette be közösen a zenész örökségét kezelő Prince Estate és a Warner Bros Records a zenész születésnapján.



A Piano & A Microphone 1983 című anyag közvetlenül a világhírnév, a nemzetközi befutás előtti állapotában mutatja be az amerikai művész néhány dalát.



Minden idők egyik legsikeresebb amerikai popelőadója csütörtökön lett volna 60 éves. Az énekes-zenész holttestére két évvel ezelőtt, a Minneapolis közelében fekvő Paisley Park-i otthonának liftjében találtak rá. Halála hivatalos okaként a fentanil fájdalomcsillapító extrém túladagolását állapították meg.



Prince Minneapolis külvárosában, Chanhassenben saját Kiowa Trail házi stúdiójában egy audiókazettára rögzítette a számokat, amelyek különleges pillanatfelvételei az énekes kreatív munkafolyamatának.



A kilenc dal között van a 17 Days és a Purple Rain (ezek csak egy évvel később jelentek meg), Joni Mitchell A Case of You című számának feldolgozása, a Strange Relationship - mely csak Prince 1987-es lemezén, a Sign O' The Times-on volt először hallható -, a Mary Don't You Weep című spirituálé vagy az International Lover.



"A nyers, meghitt felvétel még akkor készült, amikor Prince-t Amerikán kívül kevesen ismerték. Az anyag formája és címe utal utolsó, 2016-os koncertsorozatára, a Piano & A Microphone Tourra" - mondta Troy Carter, a Prince Estate tanácsadója.



A lemez CD-n, vinyllemezen, digitális formátumokban, valamint egy speciális deluxe kiadásban is elérhető lesz, az utóbbihoz egy könyvet is mellékelnek Prince hangmérnökének, Don Batts visszaemlékező írásával, eddig kiadatlan fotókkal.