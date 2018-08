Prince kiadatlan albumának újabb példánya bukkant fel

Újabb példánya bukkant fel és kelt el 27 ezer 500 dollárért (7,6 millió forint) Prince The Black Album című 1987-ben készült lemezének, amely a Discogs internetes zenei adatbázis és áruház legdrágábban eladott tétele lett.



Az albumot Prince nem engedte forgalmazni, mint akkor fogalmazott egy hirtelen felismeréstől vezérelve. 1991-ben a Rolling Stone magazinnak elmondta: "hirtelen rájöttem arra, hogy bármelyik pillanatban meghalhatunk, és arról ítélnek meg bennünket, amit utolsóként hátra hagytunk. Nem akartam, hogy ez az indulatos, keserű anyag legyen az utolsó dolog" - idézte az interjút a The Guardian brit napilap honlapja.



Prince döntése azt eredményezte, hogy csak egy maroknyi promóciós vinyl maradt fenn az albumból. A Discogs által eladott példány különösen ritka, egyike annak az 500 ezer korongnak, amelynek megsemmisítéséről Prince rendelkezett. A névtelen eladó egy torontói lemeznyomó cég egykori munkatársa, aki megmentett egy példányt.



"Kevés olyan gyűjtésre érdemes művész van, mint Prince, és a Black Album a világ egyik legértékesebb felvétele" - mondta Jeff Gold, az eladó képviselője.



Az albumnak hivatalosan nincs címe, egy egyszerű fekete borítóban árulták volna semmilyen megkülönböztető jellegzetességgel, csupán katalógusszámmal.



Nem ez a legmagasabb összeg, amelyet a The Black Album egy példányáért fizettek, idén aukción 42 298 dollárt kelt el egy másik lemez.