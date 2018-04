Priscilla Presleynek énekel Vastag Csaba.

Fotó: Mackzó Viktor

Priscilla Presley

A világsztár soha nem járt Magyarországon, neve mégis összeforr az '56-os forradalommal. 1957-ben az akkor még fiatal tehetség Amerika egyik legnézettebb tévéműsorában kérte a nézőket, hogy adományaikkal segítsék a magyarokat, majd elénekelte a Peace in the Valley (Béke a völgyben) című dalt.- Elvis hatására megnyíltak az amerikaiak pénztárcái és rengeteg adomány érkezett hazánkba. A Király nem felejtett el bennünket, mi sem feledjük őt - mondta Vastag Csaba.- Az 1956-os események idején jómagam még nem éltem, de Édesapám elmesélései alapján, nekem is van fogalmam a helyzet kiélezettségéről. Elvis életművével 17 évesen, egy szerelmi csalódást követően találkoztam először. Egy barátomtól kaptam kölcsön ezt a lemez-gyűjteményt, amely nagyon sokat segített ebben a nehéz időszakban - mondta Csaba.Az énekes Elvis Peace in the Valley című kultikus dalát énekelte fel, azt, amelyikkel oly‘ sokat tett a magyarok ügyéért. - A zenetörténelem egy jelentős pontja ez a dal, amely sok szempontból fontos számomra. Bízom benne, hogy Priscilla is értékeli majd. Bevallom nekem is nagyon bejött gyerekkoromban, amikor láttam a Dallasban - mondta mosolyogva Vastag Csaba.- Remélem örömet szerzünk neki ezzel a kis meglepetéssel, és alig várom, hogy egy igazi Elvis koncertet láthassak - tette hozzá az énekes.Priscilla Presley júniusban érkezik Budapestre, hogy részt vegyen az Elvis, The wonder of You című koncertshown. A Király hatalmas kivetítőkön énekli majd a slágereit egy teljes szimfonikus zenekar kísérete mellett. A szervezők eljuttatják a dal felvételét Elvis egyetlen feleségének, hogy ő is láthassa, a magyarok nem feledik a Királyt.