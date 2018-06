Profi fejvadászokat keres a Comedy Central

Tombol a nyár, kitört a vakáció, és elindult a foci világbajnokság is, de még ilyenkor is érdemes a Comedy Central képernyőjére tapadni! Kedvenc sorozataink most nemcsak szórakozást, hanem értékes nyereményeket is ígérnek a legszemfülesebb nézők számára. Vegyél részt a Comedy Fejjelentő játékban, keresd június 25. és július 15. között mindennap a fel-felbukkanó három Comedy-karaktert, és "jelentsd fel a fejeket"!A Viacom humorcsatornáján a nyári szünetben is zajlik az élet, hiszen az olyan sikersorozatok, mint az Agymenők vagy éppen a Modern család mellett a méltán népszerű animációs szériák (South Park, Family Guy, Rick és Morty) is tovább pörögnek. Ráadásul most egy szenzációs nyereményjátékkal is meglepi a nézőket a Comedy.Ehhez nem kell mást tenni, csak a képernyőn felbukkanó, a csatorna nagysikerű produkcióinak karaktereit megtalálnii, majd ezeket a neveket amegadni, és gyűjteni a helyes megfejtésekért járó pontokat.Minden megadott karakter egy pontot ér. Minél több pontot gyűjtesz a három hetes játék alatt, annál többször kerülsz a nagy kalapba, vagyis annál több esélyed van a július 18-án 12:00-kor lezajló sorsolás szerencsés nyertesei között szerepelni. Ezt követően pedig – amennyiben rád mosolygott a szerencse – hivatalos értesítést is kapsz arról, hogy melyik fantasztikus nyeremény lett a tiéd az alábbiak közül:1 db 500.000 Ft értékű utazási utalvány3 db Nintendo Switch & South Park: The Fractured But Whole játék5 db Agymenők Monopoly10 db Comedy Central ajándékcsomag: Agymenők lábtörlő, Family Guy 32GB 3.0 pendrive (Brian vagy Stewie), South Park Kenny párna, Rick és Morty törölközőRészletek és regisztráció: