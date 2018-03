Pszichológus: a nőknek ma is több területen kell helytállniuk

Bár az elmúlt több mint száz évben jelentősen átalakultak a női szerepek, a nőknek ma is több fronton, így a gyermeknevelés, a háztartási munka és a karrier területén is helyt kell állniuk - jelentette ki Földi Rita klinikai szakpszichológus az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



A szakember a nemzetközi nőnap apropóján emlékeztetett arra, hogy a nőnap a 19. század végi feminista és munkásmozgalmi törekvések nyomán jött létre, amelyek során választójogot és a férfiakkal egyenlő munkabért követeltek maguknak a nők.



Azóta már a férfiakkal azonos jogok illetik meg a nőket, ám ma is jelentős többletfeladatok hárulnak rájuk. Ugyanakkor időközben megváltozott a két nem egymáshoz való viszonya is, így sok férfi kiveszi a részét a hagyományosan női feladatok ellátásából is.



A karrier és a család összeegyeztetését segíti, hogy mára részmunkaidős munkavállalásra is lehetőségük nyílt az anyáknak - mondta Földi Rita.