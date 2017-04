Pumped Gabo Vernét olvasott, és dühítette, hogy felkerült a netre a tánca - interjú

- Nem tartom magam sztárnak - mondta a. - Viszont amikor odajönnek hozzám az emberek és kérdeznek valamit a műsorról vagy a gyúrásról, akkor az tök jólesik.Arra a kérdésre, hogy bejötte-e neki az élet, azt felelte, hogy amikor felkerült a táncával a netre, dühítette egy ideig.- A hirtelen jött hírnév miatt kicsit összezavarodtam. Olyan fura lett minden, de akkor még nem sejtettem, hogy abból a néhány véletlenül levideózott pillanatból az egész életemet megváltoztató ügy lesz. Korábban sosem vágytam semmi hasonlóra. Tökre szerencsésnek érzem magam, hogy itt lehetek. Nagyon úgy érzem, hogy tovább kell magam fejlesztenem minden téren. Sokkal jobban rá kell feküdnöm a tanulásra. Sajnos buktam ezt a tanévet. Érettségi előtt állok, de megint lecsúszom róla. Emiatt mérges vagyok magamra. Mert szeretnék majd fősulira is járni, valami média szakon. Meg úgy érzem, hogy még ki kéne élnem magam harmincéves koromig.Van kedvenc költője, írója, könyve vagy verse? - szólt a következő kérdés.- Ebbe most ne menjünk bele, mert a Semjén Zsolt versének elszavalásából is csak baj lett. Viszont imádom Verne kalandregé­nyeit, a 80 nap alatt a Föld körül a kedvencem. Régebben egyébként sokat olvastam.Az interjúban szó esett még a celebség árnyoldairól, párjáról és arról is, hogy terveznek-e gyermeket.