Pumpedék mától megmutatják a meztelen valóságot!

Arcpirítóan pikáns jelenetekkel startol ma este az RTL Spike saját gyártású valóságshow-ja, a Pumpedék. A hűtlenkedő Pumped Gabo és barátnője Ági, aki a kilengések ellenére ragaszkodik a csalfa testépítőhöz, tabuk nélkül tárják a világ elé a pőre valóságot – a szó szoros értelmében. A meztelen tényeket cseppet sem takargató produkció középpontjában a hangos összeveszések és nagy kibékülések állnak, hiszen a családtagok, a barátok, sőt még a két főszereplő is ott tesznek keresztbe egymásnak, ahol csak tudnak.

A 22 órától debütáló Pumpedék című vadonatúj reality rögtön az első percekben meghökkentően buja jelenettel indít egy barnítószalon meghitt sarkában. A mámoros végkifejlet után azonban az intim légyott romantikus pillanatai rögtön tovaszállnak, amint Gabo dobja a közös programot Ágival, és barátaival VV Somával és Dománnal indul neki az éjszakának.A fiatal pár állandó konfliktusainak melegágya a kettejük közötti generációs különbségek és kérdések: például mit kezd egy harmincas nő egy húszas évei elején járó pasival? Ági már családra és biztonságra vágyik, míg a tinédzser korból épphogy kilépő Gabót érthetően inkább a bulik, a haverok, és a csajozás szentháromsága érdekli. A sokszor még a laza erkölcsűeket is zavarba ejtő, ugyanakkor gyakran meglepően érzelmes és komoly témákat is boncolgató reality a közösségi média felszínes csillogása mögötti hétköznapokat igyekszik bemutatni. Pumpedék olyan idilli élet illúzióját szemléltetik, amelyre ők maguk is csak áhítoznak. Két kézzel szórják a pénzt, miközben állandó anyagi gondokkal küzdenek, ráadásul egy olyan kapcsolatban élnek, amely mindkettejük számára mérgező.

Hogy mit kezdenek a konfliktusokkal és milyen pikáns részletekkel töltik meg estéinket, kiderül ma a Pumpedék premieradásából és a további, hétfő esténként jelentkező részekből.