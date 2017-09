Punnany Massif-koncerttel zár idén a Budapest Park

Kapuzárási Piknik Fesztivállal búcsúzik az idei szezontól a Budapest Park. Európa legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén szombat este a Punnany Massif adja az utolsó koncertet.



A záró koncertsorozat első állomása szerdán este a Fish! és Supernem Bandaháború című estje lesz (vendég a Dope Calypso), csütörtökön az Anna and the Barbies lép fel a Jónás Vera Experiment felvezetésével, pénteken pedig a Brains játszik a Hip-Hop Allstarz és az észt rapper, Tommy Cash közreműködésével. A Kapuzárási Piknik Fesztivált és a szezont szombaton este a Punnany Massif zárja a Mörk vendégeskedésével - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



Mint írták, a Budapest Parkban idén tizennégy teltházas koncert volt, például a Halott Pénz, a Marilyn Manson és a Wellhello bulijára már hónapokkal korábban elkeltek a jegyek. A szezonban tizenhárom országból 31 nemzetközi produkció lépett fel a Parkban, először játszott Magyarországon a Foster The People, új albumával érkezett a Thievery Corporation, a Parov Stelar és Damian Jr. Gong Marley, itt játszott a Scooter, Dj Bobo, a Simple Plan, a Sum41, a Good Charlotte vagy Paul Kalkbrenner.



Idén debütált a Park egész héten nyitva tartó helyszíne, a Nagyszünet, ahol ingyenes vetítések és akusztikus minikoncertek várták az érdeklődőket. A kertmoziban huszonnégy mozifilmet vetítettek. Havonta egy vasárnap a gyerekekről szólt, amikor kinyílt az ingyenesen látogatható Pöttömkert, amelyben idén több mint tízezren játszhattak.