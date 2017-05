Puskás Peti szerint Radics Giginek nem lesz könnyű dolga az X-Faktor zsűrijében

Radics Gigi váltja Tóth Gabit a mentori székben a 2017-es X-Faktorban, az új mentort pedig nemcsak a nézőknek, a mentortársaknak is szokni kell. Puskás Peti szerint Giginek nem lesz könnyű dolga, ha feledtetni akarja elődje teljesítményét - írja a Bors

Ő az ilyen műsorok non plus ultrája – jelentette ki határozottan lapnak a mentortárs, Puskás Peti. – Csodálatosan érzékeny, jó humorú, okos, értelmes. El sem tudtam képzelni, ki vehetne helyette részt a műsorban úgy, hogy minden tulajdonságnak megfelel, amit most felsoroltam. Azt hiszem, Gigi sokaknak nagy meglepetés lesz ebben a tekintetben, mert sok mindent nem volt még alkalma megmutatni magából, és a feltételezésekkel ellentétben nem egy koravén lány, hanem egy élni szerető, jófej és laza kiscsaj. Igen, van egy dívás oldala, mert ő ezt a fajta zenei stílust szereti, emellett azonban vannak más oldalai, és lehet majd vele jókat szórakozni.

- mondta a lapnak Puskás Peti.

A három mentor, Gáspár Laci, Puskás Peti és ByeAlex közül vannak, akik jobban és vannak, akik kevésbé ismerik Gigit – a csapatépítés még csak ezután következik.

Eddig azon dolgoztunk a többiekkel, hogy amennyire csak lehet, felkészítsük őt arra, ami rá vár, most viszont eljött az ideje, hogy jobban megismerkedjünk. Hónapokat fogunk együtt tölteni, miközben egy olyan műsorban veszünk részt, amely emberek sorsát befolyásolja. Ez megterhelő, épp ezért fontos, hogy mi, mentorok is igazán együtt tudjunk lenni, és képesek legyünk bevonni egymást a játékba

– fejtette ki gondolatait Puskás Peti.