Putyin-ellenes orosz punkzenekar tagjai kértek menedékjogot a svédektől

Luszine Dzsanjan és Alekszej Knedljakovszkij - utóbbi a csoport kevés férfi tagjának egyike - az SVT svéd közszolgálati televíziónak elmondta, az elmúlt 10 hónapban Svédországban tartózkodtak fiukkal együtt.A zenekar 2012-ben került a figyelem középpontjába, amikor Moszkva egyik fő katedrálisában tartott, Vlagyimir Putyin orosz elnök elleni tiltakozó akciójuk után letartóztatták őket. A pár részt vett egy 2014-es tiltakozásban Szocsiban, a téli olimpia idején. Végül Dzsanjant és Knedljakovszkijt a csoport több tagjával együtt elfogták a biztonsági emberek.A Pussy Riot nemrég jelentette meg új dalát, amelynek címe Putin Will Teach You to Love the Motherland (Putyin megtanítja, hogy szeresd a hazádat). A művész Dzsanjan ezután elveszítette állását az egyik krasznodari egyetemen, és elmondása szerint zaklatták, megfenyegették és meg is verték őt és partnerét.A pár jelenleg egy svédországi menekültközpontban tartózkodik. "Hozzászoktunk, hogy az események középpontjában vagyunk, gyakoriak voltak a kiállítás-megnyitók, az utazások. Nehéz hozzászokni a békéhez és csendhez, ami itt van" - mondta Dzsanjan az SVT-nek. Knedljakovszkij kiemelte: "Sokkal rosszabbak azok a körülmények, melyek ránk várnak, ha visszatérünk Oroszországba. Itt nem kell állandóan félnünk".