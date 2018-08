QR-kóddal lehet könyvekhez jutni Moszkva metróállomásain

Kép forrása: mos.ru

Az év végéig virtuális könyvespolcok jelennek meg az összes moszkvai metróállomáson, valamint a szerelvények kocsijaiban - közölte pénteken weboldalán az orosz főváros polgármesteri hivatala.Az utasok egy okostelefon-alkalmazás segítségével és könyvespolcot ábrázoló plakátokon található QR-kódok beolvasásával juthatnak majd hozzá ingyenesen az orosz és a világirodalom remekeihez, többek között Alekszandr Puskin, Lev Tolsztoj, Marina Cvetajeva, Mark Twain, Jack London, George Sand és más neves szerzők műveihez.Roman Latipov, a moszkvai földalatti vasúthálózat igazgatóhelyettese elmondta, hogy a Könyvek a metróban projekt megvalósítása a már az elnevezésében is az elbeszélésekre emlékeztető Rasszkazovka állomáson kezdődött el, amelynek designja egy könyvtárra emlékeztet.Hozzátette, hogy tavaly az újonnan megnyílt moszkvai központi vasúti körgyűrű szerelvényein helyeztek el 30 plakátot, amelyek sikerén felbuzdulva a szolgáltatás kiszélesítése mellett döntöttek. Szavai szerint ennek segítségével "lehetővé teszik az utasok számára, hogy irodalmi művek olvasásával rövidítsék le az időt".A föld alatti közlekedés közben való olvasás lehetőségeit bővíti az is, hogy a moszkvai metró utasai Élő eszmecsere névre elkeresztelt állványokon hagyhatják elolvasott könyveiket, ahonnan mások elvihetik őket. Az első ilyen polcokat 2017-ben a városközponti Puskinszkaja és Tverszkaja metróállomáson helyezték el. Most már 13 ponton lehet köteteket elhelyezni és felvenni.A moszkvai metróban egyébként ingyenes wifi is üzemel, csakúgy mint az orosz főváros tömegközlekedésének autóbuszain és trolijain. A hálózatot 2016 októberében egységesítették.