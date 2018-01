Rasszista kép miatt kért elnézést a brit H&M

Forrás: BBC/H&M

Sokan kiakadtak a közösségi portálokon az H&M divatcégre, mondván rasszisták, mivel egy fotójukon egy fekete bőrű fiúval reklámozták a "legmenőbb majom a dzsungelben" feliratú pulóvert. A kép a svéd divatbolthálózat egyesült királyságbeli honlapjára került fel.

Néhányan bojkottot is hirdettek az H&M ellen, vagy tették fel a kérdést, vajon senki sem gondolta a cégnél, hogy ez sértő lehet. Akadtak olyanok is, akik védelmükbe vették a céget, szerintük egy véletlen hiba történt, nem gondoltak bele a készítők, nem volt ebben semmiféle hátsó szándék.A termék továbbra is megvásárolható online, de a képet azóta eltávolították. A cég közleményében azt írta: "a kép eltávolításra került minden H&M felületről és elnézést kérünk, ha bárkit is megsértettünk ezzel."