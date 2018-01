Már csak azért is különleges lesz ez az este, mert Hugh Grant és Halle Berry nagyon ritkán szokott eljárni ilyen eseményekre, de most ott lesznek.

Penélope Cruz a férje, Javier Bardem nélkül jön.

Los Angelesben azt beszélik, lehet, hogy az összes színésznő feketében lesz, a Harvey Wein­stein-ügy miatt, de Meryl Streep és Jessica Chastain biztosan

A 75. Golden Globe-­gálát 2018. január 7-én, vasárnap tartják a kaliforniai Be­verly Hilton Hotelben. A rendezvényen a HFPA, a Hollywoodban dolgozó külföldi újság­írók szervezete díjazza a 2017-es mozikba vagy képernyőre került amerikai filmeket, tévés sorozatokat.A díjátadó házigazdája Seth Meyers humorista, műsorvezető lesz. A díjakat többek közt Halle Berry, Kelly Clarkson, Penélope Cruz, Hugh Grant, Neil Patrick Harris, Chris Hemsworth, Isabelle Huppert, Shirley MacLaine, Ricky Martin, Sarah Jessica Parker, Sharon Stone, Alicia Vikander, Kerry Washington és Emma Watson adja át.– mesélte Návai Anikó, a HFPA újságíró-szervezet egyetlen ma­gyar újságírója.Az Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő második férje, Jim Toth ugyanis magyar származású. A Hello Hollywood karácsonyi adásából pedig kiderült, hogy Mrs. Toth, vagyis Reese Wither­spoon még mindig nem tud gu­lyást főzni.– Ezért a Golden Globe-on majd számon kérem tőle, hogy azóta megtanult-e – mesél a terveiről Anikó, aki a Dr. Szöszi premierje óta van jóban a színésznővel.– Szerintem nagy valószínűséggel nyerni fog, mint producer, a Hatalmas kis hazugságokért. Ugyanebben a filmben nyújtott alakításáért pedig úgy érzem, Nicole Kidman kapja a díjat – osztotta meg várakozásait a magyar újságíró, aki arról is beszámolt, hogy végig forgatnak, interjúznak, és sok kulisszatitkot gyűjtenek, amit január 14-én, vasárnap, délután 16.50-kor láthatnak a nézők a Hello Hollywood című műsorban a TV2-n.