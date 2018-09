Rég elmúlt földtörténeti korszakokba utazhatunk vissza virtuálisan a pécsi állatkertben

A virtuális valóság (VR) technikájával mutatja be a Kárpát-medence és a Mecsek több millió évvel ezelőtti tájait és jellegzetes ősállatait a pécsi állatkert - közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a VR-szemüveg segítségével "az országban egyedülálló módon" az állatkert zoopedagógiai foglalkozásain résztvevő diákok több millió évvel ezelőtti, rég elmúlt földtörténeti korszakokba utazhatnak vissza.



Az alkalmazás 11 olyan földtörténeti korba kalauzolja el a felhasználóit, amelyek Pécs és a Mecsek ősi környezetét, valamint a Kárpát-medence évmilliókkal ezelőtti tájait modellezik és mutatják be - írták.



A közlemény az eszköz óriási előnyének nevezte, hogy a megteremtett virtuális valósághoz tartozik egy háttértudás-bázis is, amelyet a pécsi állatkert zoopedagógusai biztosítanak, akik megszabhatják, hogy melyik kort, hogyan, milyen szempontok alapján mutassák be az adott korcsoportok diákjainak.



Az alkalmazást a suIT Solutions nevű cég munkatársai fejlesztették az állatkert szakemberinek közreműködésével. A 15 millió forintból beszerzett VR-szemüveggel és a hozzá tartozó alkalmazással a fiatalok a jövőre induló foglalkozásokon ismerkedhetnek meg - derült ki a kommünikéből.