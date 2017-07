Rékasi Károly gyerekként csak a kerítésen kívül mozizhatott

A tavalyi nagy siker után idén, július 6-án, csütörtökön este indul Siófokon a Paramount Nyári Mozi. A kikapcsolódni vágyókat a Misson: Impossible főszereplőjének szinkronhangja, Rékasi Károly köszönti majd. Júliusban a filmrajongókat esténként balatoni életérzés és ikonikus alkotások várják egész hónapban, augusztustól pedig Budapestre is több filmmel érkezik a rendezvény.A Paramount Nyári Mozi egy hónapon át több szabadtéri helyszínre is ellátogat a legnagyobb filmekkel. Az állomások között szerepel a Plázs Siófokon, a Balatonfenyvesi Kultúrtér, augusztusban pedig majd Budapestre költözik a rendezvénysorozat.A szervezők különleges programokkal is készülnek a nézőknek egy-egy film kapcsán. Siófokon például a Mission: Impossible ügynökeinek bőrébe bújhatnak és lézeres akadálypályán próbálhatják ki az ügyességüket. A tematikus aktivitáson Rékasi Károly is teszteli majd magát, hiszen a film ominózus jelenetét reprodukálva ereszkedik le egy kötélen.

A Paramount Nyári Mozi júliusi programja:

- Egy kertmozi varázslatos, mindig plusz élményt és szabadságérzést nyújt. Engem különösen nosztalgikus érzés fog el miatta, hiszen a gyermekkoromat idézi. Jászberényen, ahol felcseperedtem, esténként a barátommal rendszeresen bicajra pattantunk és a szabadtéri mozi kerítésén keresztül néztük a filmeket. Jegyre nem nagyon volt pénzünk, ezért most ez egy csodálatos alkalom lesz, hogy kerítésen belül lehetek - mesélte nevetve a Rékasi Károly.A résztvevőket továbbá izgalmas játék is várja: azok között, akik a Paramount Channel Facebook oldalára posztolják a vetítésen készült fényképeiket, a vetítést követő napon, pénteken 3 ajándékcsomagot (logózott esernyő, párna) és egy Paramount Channel popcorn gépet sorsolnak ki.A siófoki vetítések ingyenesek, a balatonfenyvesi kertmozi belépő ellenében látogatható.Idén is mozizz a csillagok alatt! Paramount filmestek - mozizás, pont ahogy mi szeretjük.