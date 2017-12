Rékasi Károly két év után újra a Barátok köztben

Sorozatbeli testvérével, Krisztiánnal, akit Seprenyi László alakít. Barta Zsolton is nyomot hagyott a Mátyás király tértől távol töltött időszak. Forrás: RTL Klub

Különleges pillanat volt Rékasi Károly és a Barátok közt teljes stábjának életében az az októberi reggel, amikor a színész végre újra belépett a sorozat nagytétényi stúdiójába, hogy 27 hónap után ismét Bartha Zsolt bőrébe bújjon - írja a Bors . Az első forgatási nap óta eltelt pár hónap, és most már az is kiderült: a héten láthatják a nézők az első jeleneteket, amelyeket a visszatérő színész leforgatott.A történet szerint a balhés Barthát a börtönben csúnyán összeverték, lábsérülését Mexikóban kezelték idáig. Természetesen a valóságban is a színész lába volt az oka a távolmaradásnak: a két és fél évvel ezelőtti motoros balesete után többször kellett műteni. A sérült lába örökre rövidebb marad.

– Közismert tény, hogy a nézők már nagyon várják Rékasi Károlyt, és vele együtt Bartha Zsolt visszatérését, a teljes stáb pedig velük örül, hogy ez megtörténhetett. Azt persze nem árulhatjuk el, hogy pontosan miért tér vissza és hogyan, de annyit elmondhatunk, hogy a külföldön töltött idő, a történtek Zsolton is nyomot hagytak. Hogy a hosszú távollét után miként tud visszailleszkedni a Mátyás király tériek életébe, az megdöbbentő fordulatokat eredményez majd, így különleges izgalmakat ígérhetünk a nézőknek – mondta lapunknak Szerencsés Gabi, a sorozat kreatív producere.– Húsz hónapig hiába adott ki az agyam információt az izmaimnak, nem tudtam megmozdítani. Húsz hónapon keresztül az izmok sorvadtak, az inak elkezdtek zsugorodni, most ennek dolgozunk ellene – magyarázta a színész.