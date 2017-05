Rékasi Károly visszatér a Barátok köztbe

elsőként számolt be arról, hogy a hosszú ideje betegeskedő Rékasi Károlyt ősztől újra láthatjuk majd a József Attila Színházban, ahol szerelmével, Pi­kali Gerdával lép fel. Ha pedig színpadra tud állni, akár a Barátok köztbe is visszatérhet Bartha Zsolt szerepében.A népszerű színésznek motorbalesete miatt kellett otthagynia a sorozatot, a készítők pedig úgy hidalták át a keservesen hosszúnak ígérkező gyógyulási időszakot, hogy átírták a forgatókönyvet.most megtudta: el­jött a visszatérés ideje!- A József Attila Színházban már előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a jövőmmel kapcsolatban. A Barátok közt esetében már jeleztem a hadrafoghatóságomat, de még nem kaptam egyértelmű visszajelzést. Elmondtam nekik, hogy újra tudok dolgozni, a többi viszont már csak rajtuk múlik, tőlük függ, mikor térhetek vissza - számolt be a lapnak Rékasi Károly.Rozgonyi Ádám, a sorozat kreatív producere folyamatosan kapcsolatban van a színésszel.- Ahogy eddig, a jövőben is számítunk rá. Amint az egészsége és a teherbírása lehetővé teszi, várjuk vissza. Pontos dátumot még nem tudok mondani, de a visszatérésének története előkészítés alatt van, s már most izgalmas epizódokat ígérhetek a nézőknek - árulta el a Barátok közt producere.