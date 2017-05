Rékasi: Visszatérek a színpadra

Nemrég bejelentették, milyen bemutatókra számíthatunk az ősszel kezdődő évadban a József Attila Színházban. A darabok közül többet is Verebes István rendez, ezért is furcsa, hogy Pikali Gerda neve nem szerepelt a színészek között, holott a Verebes-Pikali-Rékasi triumvirátus már egybeforrt a színház nevével. Ezért is hívta fel a Bors Verebest, hogy megkérdezzük tőle, mi lehet az oka annak, hogy egyik kedvenc színésznője partvonalra került. Meglepő választ adott.– Gerda játszani fog egy olasz darabban, amit rendezek, de azt egyelőre nem hirdették meg. Ezen kívül felújítjuk azt a produkciót, ami csak egy előadást, a premiert élte meg annak idején. Ez a Boldogság című darab, amit nagyon szerettem, jó munka volt. Azért is várom, mert újra együtt dolgozhatok benne Rékasi Károllyal, aki már, ahogy látom, egész jól van – utalt Verebes István arra, hogy a balesete utáni viszontagságok után színész visszatér a színpadra.Az örömhírt Rékasi Károlyt is megerősítette a Borsnak. Tényleg visszatér a szerelmi témájú, francia sanzonokkal színesített vígjátékban, ami a két főszereplő saját életét érintő kérdéseket is feszeget.