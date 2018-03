Rekordáron kelt el az utolsó egyiptomi király karórája

Faruk személyre szabott, hátoldalán királyi jelképpel is díszített Patek Philippe 1518-as modelljének árát 400 ezer és 800 ezer dollár közé becsülték a szakértők. A végül 912 ezer 500 dollárért elkelt óra új tulajdonosának kilétét nem hozták nyilvánosságra - írta a bloomberg.com.A svájci Patek Philippe óragyártó műhelyből 1944-ben kikerült öröknaptáras arany karórából mindössze 281 darab készült.Faruk királyt 1952-ben vértelen puccsal lemondásra kényszerítették, majd nem sokkal később csecsemő fiát is megfosztották a tróntól. Az uralkodó gyűjtötte a ritka órákat. Kollekciójában Patek Philippe- és Vacheron Constantin-órák sorakoztak, de lelkesen gyűjtötte az autókat és a ritka pénzérméket is.Rémy Julia, a Christie's dubaji fiókjának vezető beosztású munkatársa az aukciót megelőzően elmondta, hogy ehhez a modellhez annak idején kizárólag előkelő vásárlók és a Patek Philippe legfontosabb ügyfelei juthattak hozzá. "Ez részben az árával, részben korlátozott darabszámával magyarázható. Gondoljunk csak arra, hogy akkoriban már az is luxusnak számított, ha az embernek karórája volt. Ez pedig egy aranyóra, ráadásul a legjobb óragyártótól, öröknaptárral" - húzta alá Rémy.Az 1518-as széria volt az első a világon, amelybe öröknaptárt és stoppermechanizmust is beépítettek.A pénteki aukciót megelőzően Faruk egykori órája utoljára négy évvel ezelőtt bukkant fel aukción, akkor 425 ezer svájci frankért (113 millió forint) cserélt gazdát a Christie's genfi árverésén.A pénteki árverés tételei közé tartozott egy Rasíd Al-Maktúm, Dubaj uralkodója számára készített Rolex GMT-Master, amely az előzetes becslések - 120 ezer-160 ezer dollár - felső határát súrolva 162 ezer 500 dollárért (40 millió forintért) talált új gazdára.Az árverés összbevétele 7,1 millió dollár (1,8 milliárd forint) volt.