Rekordot döntött az idei Emmy-gála, de erre nem lesznek büszkék a szervezők

Alig több mint 10,2 millió nézője volt az NBC televízió által élőben közvetített hétfői Emmy-díjátadó gálának, ami rekordalacsony nézettségnek számít.



A Los Angeles-i ceremónián, amelynek Michael Che és Colin Jost volt a házigazdája, az Amazon streaming szolgáltató The Marvelous Mrs. Maisel című produkciója kapta a legjobb vígjátéksorozat és az HBO Trónok harca című szériája a legjobb drámasorozat díját.



Az amerikai televíziós akadémia tévés Oscarként is emlegetett díjátadójának tavaly és tavaly előtt is 11 százalékkal nagyobb közönsége volt, mindkét évben 11,4 millió tévénéző látta - emlékeztetett a nézettséget vizsgáló Nielsen közvélemény-kutató vállalat.



Az Emmy csökkenő közönsége nem egyedülálló, abba a trendbe illik, amely a tévés díjátadó műsorok nézettségének visszaesését mutatja. Az Oscar-gálát idén 17 százalékkal kevesebben nézték, mint 2017-ben, a Grammy-díjátadó ceremóniára pedig 23 százalékkal kevesebben voltak kíváncsiak.



Az elemzők szerint a televíziózás folytatódó szétaprózódása kétségtelenül szerepet játszik a közönség érdeklődésének csökkenésében. Amikor az 1990-es években A dumagép című vígjátéksorozat díjazott lett, a sorozatot csaknem 20 millió háztartásban nézték rendszeresen. Az online műsorszóró által közvetített sorozatokat, mint többek közt a Mrs. Maisel messze nem nézik ennyien, és valójában azt sem lehet pontosan megállapítani, mekkora a közönségük.



Az 1990-es években az Emmy-díjátadó három alkalommal is több mint 20 millió nézőt ültetett a készülék elé.