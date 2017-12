Rémálommá változott a családanya terhessége

A daganat a hasamban éppen ugyanúgy nőtt, mint egy baba, ugyanazok a hormonok termelődtek, és a terhességi tesztek pozitív eredményt mutattak. Eszembe sem jutott, hogy ez rák lehet, de aztán elkezdtem vérezni

Aztán elkezdődött a kemoterápia, kihullott a hajam, és végül a kórház vécéjében megszültem a daganatot. A massza akkora volt mint egy 17 hetes baba.

Egy aberdeeni családanya 2014-ben örömmel tudatta a világgal, hogy újra terhes, Lauren Knowles-on már a terhesség jelei is láthatók voltak. Az asszony által elvégzett terhességi teszt pozitív lett, a nő pedig el is kezdett felkészülni a terhességre, sajnos hiába - írja a Metro cikkére hivatkozva a Bors Az első orvosi vizsgálata során, héthetes terhesen kiderült, hogy hasa megnövekedése mögött rákos megbetegedés áll, a Mola terhesség egy formáját diagnosztizálták nála.- mondta a nő.Azonnal alávetette magát a kívánt kezeléseknek, kemoterápiát alkalmaztak nála, ami miatt kihullott a haja, szervezetét nagyon megviselték az események.Kórházi tartózkodása idején nyomást érzett a hasában, majd a vécén „megszült" egy daganatos masszát, amelyben egy körte méretű tumor is volt.Ezek után tünetmentes lett, az orvosok pedig gyógyultnak nyilvánították. Egy évvel később pedig beköszöntött az életébe a valódi csoda is.