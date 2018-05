Rendhagyó kiállítások, műszeres bemutató a Göcseji Múzeumban

A Magyar Régész Szövetség országos rendezvénysorozatához kapcsolódva szombaton megnyitják a dokumentumtárakat és bemutatják a legújabb kutatások eredményeit - fűzte hozzá Szényi Krisztina.



A Kisfaludi-teremben a Mindszentyneum területén talált leletanyagból nyílik kiállítás. Az egykori Egerszeg vár területén végzett régészeti feltárás során egy 17. századra keltezhető paticsfalú épület nyomaira bukkantak tavaly ősszel. A "rangos ember házában" talált leletanyagot a régészet napján mutatják be először a látogatóknak.



Az időszaki kiállítóterem tárlata a régészeti munkák hangulatát idézi. A tablókiállítás fotóin azokat a pillanatokat is megörökítették, amikor a régész olyan érdekes leletekre bukkant a lelőhelyen, amelyekre nem számított - ismertette Szényi Krisztina.



Hozzáfűzte: a kézműves foglalkozáson földből, fából lehet majd várfalat építeni, amely kicsinyített rekonstrukciója lesz az egykori egerszegi várat övező palánkfalnak. A restaurátor segítségével agyagból őskori idolokat, állatszobrokat, különleges edényeket is készíthetnek.



A régésztárban vetélkedőt rendeznek: a Zalaapátiban kalandos körülmények közt előkerült és feltárt avar kori lovas sír bemutatását követően kell a résztvevőknek a feladatot megoldani. A régészeti játszóházban memóriajáték, római malom- és kockajáték, gyermek- és felnőtt leletszínező várja a látogatókat.



Az előadások emberi sorsokról szólnak: Eke István régész a megye területén előkerült leleteken keresztül mutatja be, hogy egy-egy római kori sírkőre vésett felirat vagy dombormű milyen egyéni életutat rejthet magában. Orha Zoltán régész antropológiai példákon és izgalmas történeteken keresztül mutatja be, hogy a súlyos járványokat okozó betegség - lepra, pestis, fekete himlő, tuberkulózis és a kolera - milyen nyomokat hagyott az elhunytak csontozatán.



A Göcseji Múzeum udvarán a régészeti feltárásokon alkalmazott geodéziai műszer és a szintező működését mutatják be. A műszereket a térinformatikus segítségével a látogatók is kipróbálhatják, fémkeresővel pedig a homokba rejtett fémpénzeket is felkutathatják.



A Csodaszarvas nyomában elnevezésű kézműves foglalkozáson a gyermekek íjat és nyilat készíthetnek.