Rendőrkapitányság LEGO-ból: ezzel segítik a rendőrség munkáját

Fotó: Vorigin Dóri

A játék mellett azonban az is nagyon fontos, hogy a legkisebbek is megismerkedhessenek azokkal a fontos feladatokkal, amelyeket az ORFK munkatársai végeznek mindannyiunk érdekében. A LEGO® most ehhez a prevenciós és edukációs tevékenységhez járult hozzá LEGO® City Rendőrkapitányság szettekkel.Hogy játékosabbá és könnyebbé tegye a tanulást, a magyar rendőrség a LEGO Hungária Kft-vel működik együtt a gyermekeket megszólító balesetmegelőzési és oktatási programjukban. Ennek keretében a LEGO City Rendőrkapitányság készleteket olyan oktatási eszközként használják, amely segít a gyermekeknek a játékos tanulásban. A LEGO Csoport filozófiája, hogy a „minőségi játék" kulcseleme a gyermekek fejlődésének, és megalapozza a későbbi felnőtt életet. Az összes LEGO termék a tanulás és fejlődés szellemiségében szolgálja a gyermekeket.A LEGO Hungária Kft. képviseletében Oláh Péter senior marketing menedzser 5 db LEGO City Rendőrkapitányság szettet adott át Óberling József rendőr ezredesnek az ORFK Teve utcai székházában. A szetteket az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: ORFK-OBB) használja majd a rendőrség által szervezett, gyerekeknek, családoknak, köznevelési intézményeknek szóló edukációs, valamint prevenciós célú rendezvényeken. A LEGO Hungária Kft. célja, hogy a szettekkel hozzájáruljon ahhoz, hogy a következő generáció játékos módon ismerkedhessen meg a Magyar Rendőrség komplex és felelősségteljes munkájával. A játék serkenti a gyermekek tanulási képességeit: támogatja a kreativitás fejlődését, a kritikai gondolkodás kialakulását valamint az intellektuális kíváncsiság felélénkülését. A LEGO City Rendőrkapitányság megmutatja a gyerekeknek, hogy a tanulás is lehet szórakoztató, minőségi játékélmény.

A LEGO Csoport számára kiemelten fontos, hogy a gyermekek a játék nyújtotta élmények mellett fejleszthessék készségeiket és problémamegoldó képességüket, továbbá hogy kreatív és játékos módon gyarapíthassák tudásukat. Szeretnénk inspirálni és fejleszteni a jövő építőit a legalapvetőbb filozófiánknak megfelelően, mi szerint a tanulás és fejlesztés hatékonyan érhető el játékos módszerekkel. Az adományozott termékekkel a gyerekek játékos módon ismerkedhetnek meg a rendőrség munkájával és a baleset-megelőzés legfontosabb alapjairól tanulhatnak. LEGO City készletek a városi életbe nyújtanak bepillantást, amelynek nélkülözhetetlen részét képezi a Rendőrkapitányság és a rendőri munka. Bízunk benne, hogy az ORFK-OBB számára átadott szettek segítenek a gyermekeknek, hogy még könnyedebb és kreatívabb módon ismerkedhessenek meg a rendőri hivatással és a rendőrség által végzett felelősségteljes munkával.

„Az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság minden olyan kezdeményezést szívesen fogad és támogat, amelynek célja a közlekedésbiztonság javítása, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke. A közlekedésbiztonság megteremtése „csapatmunka", hiszen a célok teljesítése kizárólag komplex fellépéssel valósulhat meg. A biztonságosabb környezet megteremtésében a különböző intézményeknek, multinacionális cégeknek, közlekedési társaságoknak, egyesületeknek, érdekképviseleteknek, valamint a közúti közlekedés minden egyes résztvevőjének fontos szerepe van. Ezért is öröm számomra, hogy a LEGO ezt a nagyon fontos célt tűzte ki. A felajánlott adományokat az ORFK-OBB által folytatott prevenciós tevékenység során fogjuk felhasználni, melynek segítségével sokkal hatékonyabban, és reményeink szerint minél több gyermek részére tudjuk majd eljuttatni a baleset-megelőzéssel kapcsolatos üzeneteinket" – mondta Óberling József rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője.– mondta Oláh Péter, a LEGO Hungária Kft. senior marketing menedzsere.