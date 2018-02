Repülő robotsegéd kíséri az űrbe Alexander Gerst német űrhajóst

Gerst - német becenevén Astro-Alex - június elején egy Szojuz űrhajóval érkezik a Nemzetközi Űrállomásra, ahol tartózkodása második felében az ISS legénységének első német vezetője lesz.



A Cimon nevű, gömb alakú, mesterséges intelligenciával felszerelt robotot az Airbus űrhajózási cége a német űrkutatási központ (DLR) megbízásából az IBM-mel együttműködve fejlesztette ki.



Cimon képes kérdésekre válaszolni, problémák megoldásában segíteni, háttér-információkat adni, a legénységgel társalogni - magyarázta Till Eisenberg projektvezető. A robot speciális propellerével a súlytalanság állapotában is tud repülni.



Az asztronauták hangparanccsal hívhatják magunkhoz. Monitor is van a roboton, amelyen videókat vagy például építési tervrajzokat is meg tud jeleníteni, rajta keresztül beszélhet a csapat a földi irányító központtal is. A Cimon név mozaikszó, a Crew Interactive Mobile Companion (a legénység interaktív mobil kísérője) elnevezésből származik. A munkában nyújtott segítség mellett Cimon szórakoztathatja is az űrhajósokat, magával viszi Gerst kedvenc dalait, sőt néhány viccet is ismer - tette hozzá a projektvezető.