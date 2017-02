Részletek derültek ki Adele esküvőjéről

Bizalmas barátjának tartja Robbie Williamset Adele. A Hello című sláger énekesnője már félig-meddig visszavonult a rivaldafénytől, titokban tartotta az esküvőjét is – vagy legalábbis próbálta. A Grammy-díj-átadó gálán köszönőbeszédében akarva vagy akaratlanul, férjének nevezte Simon Koneckit - írja a borsonline.hu Lehet, hogy csak véletlenül kottyantotta el magát, így nem csoda, ha az esküvőjéről is csak most kezdenek szivárogni a hírek.A Mirror című lap értesülései szerint a december végi, szerény szertartást 3,5 milliárd forint értékű Los Angeles-i házukban tartották, legjobb barátaik és családjuk társaságában. A lap informátora elárulta, Robbie Williams és felesége, Ayda is a meghívottak között volt. Azt nem tudni, hogy valóban megjelentek-e, de a hír beszédes: eszerint Robbie-t bizalmas barátjuknak tartják.