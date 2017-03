Rettegnek a nővérek a kórházban a kisgyerek kísértetétől - videó

Egy argentin gyerekkórházban nagyon félnek a nővérek, hiszen nemrég pár óra alatt több mint tízszer is találkoztak egy gyerekkísértettel - írja a "><a 560"="" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UDWjWDjEiSw" frameborder="0" allowfullscreen="">borsonline.hu Az egyik nővér videóra is vette, amit lát, hogy meggyőzze az embereket arról, valóban van a kórházban egy lélek, aki vélhetően ott hunyt el.A gyerek legutóbb egy ritkán használt folyosón jelent meg, de volt már arra is példa, hogy egy beteg ágya mögül jött elő. Állítólag többen is találkoztak már vele, látogatók is, nem csak betegek, így nincs nagyon miért kételkedni a hitelességében.A videót egyetlen nap alatt 150 ezernél is többen látták, a kommentők többsége szerint semmit sem látni a videón. Másik esküsznek rá, hogy látják a szellemet. Ön mit lát?