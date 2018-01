Ridley Scott megkapja a brit filmakadémia legnagyobb elismerését

Ridley Scott, aki a többi között olyan legendás filmek rendezője, mint A nyolcadik utas: A halál, a Szárnyas fejvadász, a Gladiátor vagy a Bor, Mámor, Provance, elnyeri a Brit Filmművészeti és Televíziós Akadémia (BAFTA) tagságát - osztotta meg értesülését szerdán a The Hollywood Reporter.



A 80 éves Scottot a BAFTA február 18-i díjátadóján tüntetik ki a tagsággal.



A brit filmakadémia korábban olyan neves alkotókat iktatott be tagjai közé, mint Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Sean Connery, Elizabeth Taylor, Stanley Kubrick, Anthony Hopkins, Laurence Olivier és Judi Dench.

Tavaly Mel Brooks nyerte el a rangos elismerést.



A rendező-producer megtiszteltetésnek nevezte, hogy a filmakadémia elismeri filmes életművét.



Scott legutóbbi, A világ összes pénze című thrillerjében szereplő Christopher Plummert Oscar-díjra és BAFTA-díjra is jelölték.



"Ridley Scott látomásos rendező, egyike a brit filmes óriásoknak, akiknek munkája kitörölhetetlen nyomot hagyott a filmművészetben" - méltatta Amanda Berry, a BAFTA vezetője. Hozzátette: negyven évvel ezelőtti rendezői debütálása óta filmjei a stílus és a műfaj kereteit is feszegetik, lebilincselve a közönséget és inspirálva a következő tehetséges filmes generációkat.



A díjátadót követően, február 19-én a BAFTA londoni székhelyén Scott munkájáról és pályájáról beszél majd egy rendezvényen.