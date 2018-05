Rihanna tizennyolc pluszos felvételeken szerepel - videó

Gyakorlatilag meztelenül feszít legújabb instafotóin Rihanna, aki mindig is bátran hirdette a nőknek, hogy 40 kilogramm felett is lehetnek irtózatosan szexik egy jól kiválasztott fehérneműben. Egy kampány kedvéért megmutatta, hogy is néz ki ez a gyakorlatban -A pikáns fehérneműk nem bíznak túl sokat a fantáziánkra, az erősen dekoltált darabokban gyakorlatilag mindent láthatunk a barbadosi díva formás kebleiből, vaskos combjaiból és kerek fenekéből.