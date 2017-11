Riport közben lepték meg a Hooliganst

Tóth Tibi és Kiss Endi éppen a londoni magyarok számára tartott koncertről mesélt az Én vagyok itt kedd esti műsorában, amikor Forró Bence átnyújtotta számukra az aranylemezt.Vannak törzsrajongóink itthon, akik eljöttek az évben hatvan koncertünkre és még eljöttek Londonba is" - mondta büszkén Kiss Endi, aki hálás a közönségnek és köszöni mindenkinek, aki megvette a nagylemezt.A Hooligans dupla Best of lemeze november 2-án jelent meg, 18 régi és két új dal hallható rajta. Az együttes pedig javában készül a december 27-i és 28-i nagykoncertre.