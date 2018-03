Rita Ora és Big Sean is fellép Zamárdiban

A közlemény szerint az egyik legsikeresebb brit RÚB - pop énekesnőnek számító Rita Ora a szervezők reményei szerint új lemezének dalait is elhozza legnagyobb slágerei mellett.



Fellép az amerikai rapper-szupersztár, Big Sean is, akinek tavalyi lemeze egyből az első helyen indított a Billboard 200-as listáján. Az egyszerű grime-paródiának készült, de mégis világsikert hozó Manís Not Hot előadója, a YouTube-komikus Big Shaq, azaz Michael Dapaah rapper-színész szintén jön Zamárdiba, ahogy az ifjú amerikai rappertehetség, GoldLink is.



A holland Sander van Doorn ezúttal Purple Haze nevű alteregója mögé bújva lép fel Zamárdiban. A még csak 23 éves amerikai rapper-énekes-dalszerző Dreezy is a Balaton Sound új nevei között van, ahogy a londoni énekes-rapper, Yxng Bane is. Amerikából hozza el legváltozatosabb zenéit Kayzo, a house és techno vonalon érkezik Cristoph, és itt lesz Moldova leghíresebb DJ-je, Andrew Rayel is - olvasható a szervezők közleményében.



A szervezők korábban Axwell Ú Ingrosso, Oliver Heldens, Craig David, Alesso, Elle Eyre, Martin Solveig, a Vini Vici, Carnage, a Disciples, Princess Nokia, Night Lovell és NGHTMRE, a Chainsmokers, David Guetta, Dimitri Vegas Ú Like Mike, Martin Garrix és Dj Snake fellépését is bejelentették már a Balaton Soundra.