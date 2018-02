Robot készíti a kávét Tokió új kávézójában

A japán főváros Sibuja üzleti és kereskedelmi negyedében lévő Henna Kávézóban - japánul különös kávézót jelent - ezen a héten debütált a Saywer nevű robot.



Az egykezű robot az automatából vásárolt jegyet leolvassa és köszönti a vendéget. "Szeretne egy finom kávét?" - kérdezi, majd hozzáteszi, hogy "jobbat készítek, mint bármelyik ember, aki itt van".



Megőrli a szemeskávét, megtölti a filtert és forró vizet enged rá, egyszerre öt adagot képes elkészíteni. Az így felszolgált kávé 320 yenbe (630 forint) kerül, és csak néhány percet kell rá várni.



Sawyer képes az automata kávégép kezelésére is, hat cappucinót vagy forró csokoládét képes egyszerre elkészíteni, de zöldteát is felszolgálhat.







A kávézó működtetője, a H.I.S japán utazási ügynökség szerint a robotok alkalmazásával növelni lehet a termelékenységet és még a vendégeket is szórakoztatják ily módon. "Létfontosságú a termelékenység növelése" - hangoztatta Tamaki Maszataka, a cég igazgatója. Elmondta, hogy egyetlen személyre van szükség ahhoz, hogy felügyelje a robotot, miközben egy hagyományos kávézóban több embert kell alkalmazni.



"Azt is akarjuk, hogy a robot szórakoztassa a vendégeket, hogy ne csak olyan élmény legyen, mint automatából kávét vásárolni" - tette hozzá.



A vendégek szerint a robot által készített kávé finom. "Gazdag aromájú és nagyon jó íze van. Bármelyik üzletben lehet automatában készült kávét vásárolni, és azok is jók, de itt, valóban jól szórakoztam" - mondta egyikük.