Robotmérnök Barbie babát dobott piacra a Mattel

Robotmérnök Barbie babát dobott piacra az amerikai Mattel játékgyár. A kedden megjelent négy új, különböző bőr- és hajszínű Barbie-t azért tervezték, hogy a lányok akár már hétéves koruktól megismerkedjenek a programozással. A Mattel gyár és a Tynker nevű játékos programozóplatform együttműködéséből megszületett robotmérnök Barbie farmernadrágot és -kabátot, színes pólót, valamint védőszemüveget visel.



A babákhoz hat ingyenes programozólecke is jár, amely egyebek között logikus gondolkodásra, problémamegoldásra és a kódolás alapjaira tanítja meg a gyerekeket. A lányok megtanulhatják például, hogy miként kell robotokat építeni és megtanítani őket táncolni.



Az amerikai kereskedelmi minisztérium adatai szerint a 2017-es évben a tudományos, műszaki, mérnöki és matematikusi állások mindössze 24 százalékát töltötték be nők az Egyesült Államokban. Barbie-nak már több mint 200 munkája volt csaknem 60 éves pályafutása alatt, egyebek közt elnökként, videojáték-fejlesztőként és űrhajósként is kipróbálta magát.