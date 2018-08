Robotokkal és zombikkal hódíthatja meg Mundruczó Kornél Hollywoodot

Sokáig úgy tünt, hogy a Jupiter holdja után Bradley Cooperrel és Gal Gadottal fog össze a magyar rendező, és a Deeper című sci-fi lesz az első hollywoodi munkája. Az a projekt elhalt, most viszont a Föld utolsó emberi túlélőjéről, egy fiatal lányról készíthet filmet - írja a filmhu A film még igencsak kezdeti stádiumban van, még sok időnek el kell telnie ahhoz, hogy eljussanak a forgatásig - intett türelemre a Variety. A film fejlesztése 2011-ben, a zombifilmek és sorozatok, mint a Zombieland és a The Walking Dead sikerének hullámán indult be, ám azóta nagy előrelépés nem történt.A rendező egyelőre nem erősítette meg az Inherit the Earth készítésével kapcsolatos híreket.