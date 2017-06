Rokonát nevelte Kiss Ramóna a Barátok Köztben

Kiss Ramóna vetette fel, hogy keresztfia, Bence játssza sorozatbeli gyermekét Fotó: Bors

Szentmihályi Zsófi rövidesen eltűnik a Mátyás király térről, bár egyelőre Bencét, sorozatbeli gyerme­két Gigi rabolta el, tőle szerezték vissza a történet jelenlegi állása szerint - írja a BorsOnline . Azt azonban csak a bennfentesek tudhatták eddig, hogy a tündéri kisfiú nem idegen Kiss Ramóna számára – legalábbis az egyikük, a szerepet ugyanis több apróság játszotta már az elmúlt hónapokban. A „középső", legtöbbet képernyőn lévő Bence valóban Bence, Ramóna legjobb barátnőjének, Vanya Tímeának a kisfia, akivel a megismerkedésük sem volt hétköznapi.

Timi és Rami igazi barátnők, Bencének jó dolga van a mami és a keresztanyu mellett. Fotó: Facebook

– Öt éve már, hogy elmentem a Bánfalvy Stúdióba egy válogatásra, az Abigélbe kerestek szereplőket. Ott ismertem meg Ramónát – mondta a Borsnak Vanya Tímea, a Bánfalvy Stúdió és a Turay Ida Színház művésznője.– Onnantól együtt jártunk a castingokra, nagyon jóban lettünk, és azóta több darabban is játszottunk már együtt. Én 2015 márciusában állapotos lettem, és napra pontosan ugyanezen a napon Rami karaktere is, csak ugye, ő a képernyőn. Felkértük, és ő lett végül a kisfiam, Bence keresztmamája, ő tartotta a keresztvíz alá. Amikor pedig a sorozatban az ő babája is „megszületett", felvetette, miért ne játszhatná a keresztfia a kicsit a képernyőn. Mi, a párommal úgy voltunk vele, hogy rendben, nézzük meg, mit szól hozzá. Tetszett neki. Evett és aludt. Megláttam és potyogtak a könnyeim – emlékezett mosolyogva a forgatásokra Tímea.A színésznő azt mondja, összeteheti a két kezét, hogy öt évvel ezelőtt megismerhette a Barátok közt távozó sztárját.

– Harminc felett az ember szerintem már nehezen talál barátokat, pláne olyan kapcsolatot, ami szinte testvéri. A miénk ilyen. Mindent tudunk egymásról, gyakran összejárunk, még a szüleihez is elmegyünk alkalomadtán. Rami ráadásul szuperjó keresztanya – mondta a büszke anyuka. Ramóna a Bors kérdésére elárulta, nem a szakmájában keresné a ma­gyarázatot és a válaszokat az ilyen sorsszerű találkozásokra.– Az ember kiváltsága, hogy az élet az útjába sodor olyanokat, akikkel aztán mély barátságot alakíthat ki. Szerencsés találkozás a miénk. Amikor először kérdeztem valamit és válaszolt rá, már az olyan volt, mintha huszonhat éve ismernénk egymást. Amióta pedig felkértek keresztszülőnek, ez nagy felelősség is. Nem titok, ma már egy családnak mondjuk magunkat, és örülök, hogy ők vannak nekem – mondta a Borsnak Kiss Ramóna, Bence keresztanyja – és persze sorozatbeli mamája.]*bors*]