Róma különböző arcait mutatja be az Uránia új sorozata

A Budapesti Olasz Kultúrintézettel közösen szervezett, egészen május 21-ig tartó vetítéssorozat körüljárja, hogyan látták és láttatták Rómát a filmművészet olyan klasszikusai, mint Vittorio De Sica, Federico Fellini vagy Dario Argento, és mit tart belőle érdekesnek a kortárs filmművészet, például az Olaszországban élő és alkotó Ferzan Özpetek vagy éppen a Fellini nyomdokain járó Paolo Sorrentino - olvasható az Uránia közleményében.A sorozat darabjait az Uránia dísztermében vetítik majd, többnyire háromhetente hétfőnként és a filmek után meghívott előadók, irodalmárok, filmtörténészek, az olasz kultúra és a város ismerői tartanak előadást.A filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal adják.A Biciklitolvajoknál ritkábban vetített, de ugyancsak a rendező mesterműveként számon tartott film egy magányos, kiszolgáltatott ember életéről mesél mély empátiával.A világháború után kibontakozó és a világ filmművészetére nagy hatást gyakorló neorealizmus alkotásaiban a korabeli olasz társadalom mindennapjai, a kisemberek élményvilága jelenik meg hitelesen, humánusan, ma is érvényesen.A vetítés szakértő vendége Pintér Judit filmkritikus lesz.Ez volt az első amerikai film, amelyet teljes egészében Olaszországban forgattak, és amely hatásosan formálta a város turisztikai imázsát.Az Audrey Hepburn és Gregory Peck főszereplésével készült mozi az antik várost a fiatalok szemével mutatja be.A történet a Róma külvárosában gyermekét egyedül nevelő Fortunatáról szól - Jasmine Trincával a főszerepben -, aki töretlen hittel, igazi olasz temperamentummal küzd a boldogságért.28-án a háború utáni generáció felszabadult életérzésének nagy filmje, Az édes élet kerül vászonra Marcello Mastroiannival és Anita Ekberggel a főszerepben, másnap pedig a rendező Róma című, 1971-es alkotását vetítik.A filmnek maga Róma a főszereplője, amelynek portréja montázsszerűen, egymást követő dokumentarista történetekből áll össze., amely morális példázat arról, hogyan formálja át az embert a történelem és a múló idő.A történet három egykori jó barátról szól, akik ellenállóként harcoltak, de a háború után más utakra sodródtak, és visszafordíthatatlanul eltávolodtak egymástól.Dario Argentónak, az olasz bűnügyi műfaj kultikus rendezőjénekcímű 1982-es filmje.A történetben egy amerikai író új kötete népszerűsítésére érkezik Rómába, ahol azzal szembesül, hogy valaki sorra elköveti a könyvében leírt gyilkosságokat.Az "új Felliniként" is emlegetettcímű, 1993-as önéletrajzi alkotásában egy Vespa robogóval vezeti végig a nézőt kedvenc római városrészein.A film a Római anzix sorozatban március 26-án kerül a vászonra.című filmjét tekinthetik meg az érdeklődők.A rendező a tőle megszokott módon a homoszexuálisok közösségébe kalauzolja a nézőket egy megözvegyült, jólszituált polgárasszony történetén keresztül, aki elhunyt férje titkos kapcsolata után kezd kutatni.A film amellett, hogy képet ad az ezredforduló egyik római szubkultúrájáról, az elfogadás és az önmegismerés határait is tágítja.című idei filmjét láthatja a közönség.A húszéves, nyughatatlan Alessandro elvállalja, hogy délutáni sétáin kísérője lesz Giorgiónak, az Alzheimer-kórban szenvedő, elfeledett költőnek.Oscar-, BAFTA-, Golden Globe- és Európai FilmdíjasAz édes életet idéző történet hőse Jep Gambardella, a római társasági élet központi figurája, aki hatvanötödik születésnapja után egyre inkább elgondolkodik élete haszontalanságán. Bejárja Rómát, hogy megtalálja a fecsegés és a zaj mögött meghúzódó "nagy szépséget".