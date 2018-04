Rossz eredményei miatt nem tudják elvégezni Boros Lajos szíműtétjét

Az életmentő műtétre eddig azért kellett várnia Boros Lajosnak, mert nem volt elég erős, híznia kellett. Most újabb rossz híreket kapott a rádiós – írja a Blikk Kedd délután közölték vele a rossz hírt: halasztani kell a sürgős beavatkozást, mert nincs operálható állapotban. A lap arról számolt be, hogy még a nővérek sem hitték el először az eredményeket. Boros Lajos légzésfunkciót vizsgálták, amelynek annyira gyengék lettek, hogy azt hitték, megtréfálta őket a rádiós.

A légzésfunkcióm negyven százalékos, ami kevés ahhoz, hogy mélyaltatásba rakjanak. Emiatt most naponta tüdőtágító port kell beszívnom. De ha ez nem lenne elég, kiderült, hogy gyulladás is van a szervezetemben. Amíg az nem múlik el, addig nem műthetnek, mert a szív a legkönnyebben fertőződő szerv. Erre a bajra is kaptam gyógyszert, amit egy hétig kell szednem. Így azonban két kizáró oka is van az operációnak. Ha most műtenének, nem ébrednék fel

– idézte a lap Boros Ripostnak adot nyilatkozatát.