Rossz hír: még többet kell várnunk az új Indiana Jones-filmre

A tervezett 2020 helyett egy évvel későbbre, 2021. júliusára halasztotta a Disney stúdió az Indiana Jones ötödik epizódjának bemutatóját - írta a Variety filmes szaklap.



Az akcióhős visszatérését a forgatókönyvvel kapcsolatos problémák akadályozzák. Miután David Koepp forgatókönyvíró távozott, hogy megrendezze a You Should Have Left című filmet, a régész-akciómozi forgatókönyvét Jonathan Kasdanra bízták, aki Lawrence Kasdan, Az elveszett frigyláda fosztogatói (1981) írójának fia.



Henry Walton Jones régészprofesszor szerepét újra a 75 éves Harrison Ford játssza, a rendező is Steven Spielberg maradt.



A stúdió további dátumokat is közzétett: Dwayne Johnson új filmjét, a Jungle Cruise-t 2019 októberében, Angelina Jolie Demónájának folytatását 2020-ban mutatják be.