Rózsaszín taxikat állítanak forgalomba Pakisztánban

A nők biztonságos közlekedését szolgáló új taxiszolgáltatást indítanak csütörtökön Pakisztánban: a nők vezette rózsaszín taxikat telefonon vagy mobilalkalmazáson keresztül lehet megrendelni, de akár le is lehet inteni az utcán.



A vállalkozást Karacsiban elindító Ambrín Sejk és férje, Zahid Sejk elmondta, hogy az autóikat vezető sofőrnők, akik között háziasszonyok, fiatal nők és diákok is vannak, rózsaszín kendőt és fekete köpenyt viselnek egyenruhaként.



A húszmillió lakosú Karacsiban a közlekedés megpróbáltatást jelent a nők számára, egy kutatás szerint a városban élő nők zömét érte már szexuális zaklatás a tömegközlekedésben.



A Rózsaszín Taxi elnevezésű magánvállalkozás egyik új sofőrje szerint nagy szükség volt egy ilyen szolgáltatásra, mert egy nő háromszor is meggondolja Karacsiban, mielőtt beszáll egy férfi sofőr kocsijába.



A pakisztáni nők többsége egyebek mellett azért nem tud munkába állni, mert nem biztonságos számukra a közlekedés - állapította meg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által készített tanulmány.



A Karacsi központú Szindh tartomány szállítási minisztere elismerte, hogy a nők megalázó zaklatásnak és durvaságnak vannak kitéve, ha a tömegközlekedést használják. Mint a helyi tévében nyilatkozva hozzáfűzte: ez a lehetőség, amelynek igénybe vételével egyedül utazhatnak, számos közlekedési problémájukat megoldja.



"Sokan azonban nem engedhetik meg maguknak, hogy taxival járjanak. És miközben fontos, hogy a nők biztonságos közlekedésével kapcsolatos kezdeményezések szülessenek, és így mind több nő járhasson-kelhessen, egy taxis szolgáltatás csak kevesek számára nyújt megoldást" - fogalmazta meg véleményét Zebunnisza Burki karacsi újságíró.



A Rózsaszín Taxi tulajdonosai terveik szerint Karacsi után Lahore és Iszlámábád utcáin is beindítják vállalkozásukat a következő négy hónapban, majd más országrészekre is kiterjesztik.