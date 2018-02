Rubint Réka egy meglepetésvendéggel és Larával készül a Story Gálára

A fitneszlady ezúttal is a férje, Norbi oldalán érkezik, és a tavalyihoz hasonlóan idén szintén magával hozza a nagylányát, Larát, illetve az unokahúgát, Rellát, valamint még egy „meglepetésvendéget". Az elmúlt években számos híresség vett részt a gyermekével az estélyen, és február 10-én este újfent számíthatunk a többgenerációs sztárcsaládok felbukkanására.Végre beköszöntött a hangulatos táncmulatságok és estélyek időszaka! Már csak egy hét és ismét találkozik egymással a hazai társasági élet krémje a Corinthia Hotel Budapest báltermében, hogy a Story Ötcsillag- és Értékdíj Átadó Gálán megünnepeljék a tavalyi évben kimagaslót alkotókat. A 19 éve töretlen sikerrel megrendezett estélyen sportolók és hírességek vesznek részt, és bizony nem ritka, hogy a csillagok a gyermekeik társaságában érkezzenek. Ungár Anikó és a fia, Baronits Gábor, valamint az egyik állandó fellépő, Nyári Károly, illetve a lányai, Alíz és Edit is visszatérő vendégeknek számítanak, de az elmúlt években Stohl András is a lányaival, Lucával és Rebekával érkezett.Rubint Réka tavaly elsőként hozta el a kamaszból lassan igazi hölggyé cseperedő lányát, Larát és mint azt megtudtuk tőle: idén is ő lesz az egyik kísérője.„Soha nem voltunk egy hetekkel a bál előtt készülődő család. A báli szettjeinket is hipp-hopp kiválasztjuk, hiszen ahogy mindig, úgy most is Benes Anita ruhában fogunk érkezni. Anita varrta 16 éve is az első esküvői ruhámat, így ő már nagyon jól ismeri az ízlésemet. A Story Gála előtt is bekészít nekünk 4-5 ruhát, amiből általában az elsőt, amit felpróbálok, ki is választom. Lara és Rella ízlése nagyjából hasonló, így igazán könnyű dolga van Anitának, idén a két lány lesz egyformában, én pedig hozzájuk passzoló, de más színű ruhában" – mesélte a fitneszlady.Rékáék nem egy nagy partizós, vagy reggelig mulatozós házaspár, viszont a Story Gálát sosem hagyják ki. De vajon miért vannak ott évről évre?„Itt találkozhatunk azokkal a régi ismerősökkel, akikkel évközben nincs alkalmunk, viszont valahol, valamikor dolgoztunk, forgattunk együtt. Jó érzés ilyenkor nosztalgiázni velük és ott folytatni a beszélgetést, ahol abbahagytuk – adott választ Réka, aki azt is megsúgta, hogy idén a nagyfiuk, Norbika is ott lesz velük a Corinthiában.Vajon Rékáékon kívül mely sztárcsaládok lesznek még ott a nagyszabású ünnepélyen? Február 10-én este, a Story Ötcsillag- és Értékdíj Átadó Gálán többek között ez is kiderül!