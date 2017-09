Rubint Réka kiszáll

Öten maradnak: Farkas Rita, Vasvári Vivien, Csősz Boglárka, Smaltig Dalma és Köllő Babett.

Kedden még azt írta Facebook-oldalán Rubint Réka a Feleségek luxuskivitelben című műsorban vállalt szerepe kapcsán: "Megszerettem a szereplő lányokat és a stábot is. Nekem a családom és a munkám az éle­tem! Így vagyok boldog! Ez vagyok én!" – számolt be a Bors Ehhez képest bomba meglepetés: Réka alig pár epizód után kiszáll a VIASAT3 legújabb műsorából - írják.

A Bors megpróbálta szóra bírni őt, de hiába, még magáról a műsorról sem akar nyilatkozni.Mi lehet az ok? Annyi biztos, Réka a kezdetek óta kilógott a milliomosfeleségek sorából. Már a forgatás előtt tisztázta a feltételeit: noha az egész ország tudja, hogy férjével, Schobert Norbival milliárdos cégbirodalmat építettek fel, mégsem fog kérkedni a realityben a vagyonukkal.A Bors úgy tudja, Réka komoly tárgyalásokat folytatott a csatornával arról, hogy hol a határ.

Attól tartott, hogy egy kalap alá veszik őt a többi feleséggel, és nem lesz hiteles, hiszen úton-útfélen azt hangoztatja, hogy ő egy átlagos, hétköznapi ember. A többiekkel ellentétben ő a férjével együtt építette fel az életét, nem csak beletette a formás lábát a tutiba. Az imázsa végét jelentené, ha beállna a sorba és azzal haknizna a műsorban, hogy hány négyzetméteres a gardróbja, és hány milliót költ havonta ruhákra. Úgy tudom, nem volt hajlandó megmutatni még a házukat sem, pedig a többiek beengedték a kamerát akár a hálószobájukba is. Abba sem ment bele, hogy részt vegyen a milliomos nők cicaharcaiban

– magyarázta a Borsnak az egyik neve elhallgatását kérő stábtag, aki hozzátette, nem kérdés, biztosan van az a pénz, amivel rávették Rékát arra, hogy adja az arcát a műsorhoz, még ha csak úgy is, mint egy hébe-hóba feltűnő mellékszereplő.Réka távozása azért is meglepő, mert ő a műsor úgynevezett húzóarca: ő a legismertebb, ezt bizonyítja az is, hogy az nlcafe.hu felmérése szerint a legszimpatikusabb feleség a hat nő közül.A műsornak helyt adó VIASAT3 csatornától közölték: Rubint Réka azokban az epizódokban, amelyekben szerepel, pontosan akkora hangsúlyt kap, mint a többi főszereplő. Viszont sűrű időbeosztása, folyamatos elfoglaltságai és hosszabb nyári szabadsága miatt nem tudott minden epizód forgatásán rendelkezésre állni.