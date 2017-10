Ryan Gosling szerint Weinstein egy szisztematikus probléma

"Nagyon csalódtam magamban, mert nem vettem észre a szexuális zaklatást és a helytelen bánásmódot" - írta a Weinsteinnel többször is együtt dolgozó 36 éves Gosling csütörtökön egy Twitter-üzenetben. "Weinstein egy rendszerszintű probléma szimbóluma" - fűzte hozzá és hangsúlyozta, hogy a férfiaknak össze kell fogniuk a nőkkel, és együtt kell küzdeniük azért, hogy a változás bekövetkezzen.



A kanadai színész mellett olyan népszerű hollywoodi sztárok is világosan elítélték Weinsteint, mint Tom Hanks és Leonardo DiCaprio.



Oliver Stone azonban, aki jelenleg a Puszani Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjának zsűrielnökeként van Dél-Koreában, pénteken kijelentette, hogy szerinte Weinsteint nem kellene elítélni addig, amíg be nem bizonyosodik, hogy valóban elkövette a szexuális bűncselekményeket, amelyekkel vádolják.



A 71 éves filmrendező a fesztiválon elmondta: soha nem dolgozott Weinsteinnel, és nem is ismeri túl jól, de számos "horrortörténetet" hallott már mindenkiről a filmiparban, és nem hajlandó "pletykákat" kommentálni.



Az elmúlt napokban mintegy harminc nő, köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow, is arról számoltak be a nyilvánosság előtt, hogy Weinstein szexuálisan zaklatta őket, három nő pedig nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert.



A New York-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a felmerült vádak alapján.