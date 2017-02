Ryan Reynoldsot, a Deadpool sztárját ünnepli pénteken a Harvard színjátszótársulata

A legnagyobb múltra visszatekintő amerikai egyetemi színtársulat évente kitüntet egy színészt és egy színésznőt a díjával. A kanadai származású Reynolds a társulat által szervezett hagyományos, mókás ceremónián veheti át a díjat, egy aranyszínű pudingsütőformát.



Tavaly Joseph Gordon-Lewitt lett az év férfi színésze, a korábbi évek díjazottjai között szerepelt Bob Hope, Warren Beatty és Robin Williams is.



A legjobb színésznőnek járó díjat a múlt héten adták át Octavia Spencernek.



A burleszkelőadásairól híres Hasty Pudding története 1795-re nyúlik vissza. Nevét egy korabeli ételről kapta: az alapszabályzat szerint az összejövetelekre mindig más tag vitt egy adag hasty puddingot, azaz zabból vagy más gabonából főzött kását.



Az eredetileg egyetemi klubként működő társaság 1844-ben mutatta be első teljes színházi produkcióját, azóta - az I. és a II. világháborúban két-két évet kivéve - minden évben színpadra állítottak egy darabot, amelyekben a női szerepeket is hagyományosan férfiak játsszák.